Космические приключения

Лана Дель Рей выпустила клип на песню Love

В феврале 2016 года певица опубликовала короткометражку на песню Freak из своего четвертого студийного альбома Honeymoon, после чего заговорила о возможном завершении музыкальной карьеры. И неожиданно вновь дала о себе знать. Два дня назад на Youtube и всех стриминговых сервисах появился новый сингл Дель Рей – Love. По слухам он войдет в пятый альбом певицы, название и дата релиза которого держатся в тайне.

Сегодня состоялась премьера клипа на этот же сингл. В нем Дель Рей появляется в своем узнаваемом образе: с цветами в волосах, укладкой в стиле 60-х и белом мини, как часто выступает на концертах. Вторая часть клипа уже напоминает научно-фантастический фильм. Пока певица выступает на сцене, компания молодых друзей отправляется в космическое путешествие на ретро-автомобиле.

Режиссер клипа – ветеран на поприще музыкальных видео Рич Ли, который снимал клипы Clumsy Ферги и The Monster Эминема.

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Короткометражный фильм к песне Freak Ланы Дель Рей

Невозможное возможно: Опубликована веселая песня Ланы Дель Рей