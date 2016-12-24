Наконец-то

Arctic Monkeys подтвердили, что они вернулись в студию для работы над новым альбомом

После концертного тура в поддержку пятого альбома в 2013 году от группы не было слышно никаких вестей – участники больше сосредоточились на сторонних проектах. Фронтмен Алекс Тернер перезапускал свой проект супергруппы The Last Shadow Puppets, а барабанщик Мэтт Хелдер присоединился к проекту Игги Попа. На днях стало известно, что группа вернулась в свой родной город Шеффилд для записи нового студийного альбома.

В своем интервью Алекс Тернер сообщил, что группа будет работать над альбомом в спокойной обстановке, без спешки. Поэтому говорить о конкретных сроках релиза новой пластинки пока рано.