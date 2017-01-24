I Give You Power

В день инаугурации президента США Дональда Трампа Arcade Fire выпустили первый за четыре года сингл под названием I Give You Power

Композиция I Give You Power хотя и была записана к инаугурации Дональда Трампа, в новый альбом коллектива она скорее всего войдет. Ходят слухи, что пятый студийный альбом, у которого пока нет названия, ориентировочно выйдет во втором квартале 2017 года.

Сингл I Give You Power был записан совместно с соул-певицей и гражданской активисткой Мэвис Стэплс. В день премьеры песни музыканты в своем твиттере написали, что еще никогда не было так важно держаться вместе и заботиться друг о друге, как сейчас. Все средства, вырученные от продаж и прослушиваний сингла, будут направлены в Американский союз защиты гражданских свобод, который выступает против Дональда Трампа.