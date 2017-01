И анонсировала новый альбом

Британская певица Анони, ранее известная как певец Энтони Хегарти, поделилась композицией Paradise из нового альбома

Новый трек станет заглавным синглом следующего мини-альбома певицы Paradise, в который войдет всего пять композиций. Для работы над ним исполнительница объединилась с продюсером Oneohtrix Point Never и электронным музыкантом Hudson Mohawke. По ее словам, новый альбом станет скорее манифестом, цель которого - поддержать социальных активистов, а также разрушить предубеждения и стереотипы, сложившиеся вокруг популярной музыки. Всего в Paradise вошло еще четыре трека - Jesus Will Kill You, You Are My Enemy, Ricochet and She Doesn’t Mourn Her Loss.

В дополнение к новому синглу певица выпустила текст своего манифеста, в котором критикует избрание президента Дональда Трампа, патриархальные традиции и гендерное неравенство.

