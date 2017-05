A$AP Rocky в клипе Mary J. Blige

Мэри Джей Блайдж поделилась новым клипом на песню Love Yourself, которую записала совместно c рэпером A$AP Rocky. Трек войдет в ее тринадцатый студийный альбом под названием Strength of a Woman. Изначально планировалось, что Love Yourself будет сделана с Канье Уэстом (певица даже выкладывала студийную запись, где рэп читал Уэст).

Клип на песню снимался в Лос-Анжелесе и Нью-Йорке. Режиссерами выступили дуэт Тедж и Дре. В ролике королева соула и R&B появляется в компании молодого рэпера из Гарлема и целого джазового оркестра.

Ранее в этом месяце пластинка Strength of a Woman заняла первое место в чарте R&B альбомов и получила положительные отзывы от критиков. Вскоре певица планирует одноименное турне в поддержку релиза.