Childish Gambino, ScHoolboy Q, Бейонсе и Соланж

"Воскрешение" жанров, возвращение легенд и открытие новых имен. Если кто и заслужил в этом году аплодисментов, так это музыканты. Мы собрали 50 альбомов 2016-го, которые доказывают, что таких удачных периодов в музыке не было давно

2016 год "воскресил" сразу два музыкальных жанра: R'n'B и электронику. Откровением года стал новый альбом сестры Бейонсе Соланж A Seat at the Table с балладами-исповедями. Утвердили позицию R'n'B пластинки The Weeknd и Childish Gambino.

Оживление электронной сцены произошло за счет новых имен, и благодаря возвращению в строй звезд французской и британской музыки 90-х и начала 2000-х. Вернулись сразу три легенды: Mr. Oizo с альбомом All Wet, Anohni с пластинкой Hopelessness и французский дуэт Justice с первой работой за пять лет – Woman. Эффектно напомнил о себе и один из пионеров электронной музыки Жан-Мишель Жарр новым альбомом Oxygene 3. Среди знаковых для этого года имен –польская звезда Brodka, шотландский музыкант Konx-Om-Pax со страстью к ретро-звучанию, Николас Джаар и киевский диджей KLIM Beats.

Массовому интересу к жанру поспособствовал и сериал-хит Netflix "Очень странные дела". Фанатам шоу запомнился мрачный мистический саундтрек от S U R V I V E. Советуем послушать альбом музыкантов RR7349 целиком.

В жанре альтернативного рока появились сразу несколько хороших пластинок: Savoy Motel с почти аутентичным звучанием 70-х, Toro y Moi с лонгплеем Live From Trona, Bon Iver с пластинкой 22, A Million и Kings of Leon с WALLS. Невозможно не выделить новый альбом Red Hot Chili Peppers, а также первую работу супергруппы The Last Shadow Puppets за восемь лет (к слову, два любимых альбома Земфиры в 2016 году).

Но даже в сумме все вышеперечисленные релизы не перевесят количество новых работ и имен в хип-хопе. Так, в категории "Открытие года" на "Грэмми"-2017 номинировано сразу два рэпера: Anderson .Paak и Chance The Rapper. А самым популярным и продаваемым альбомом года на Apple Music стала пластинка Views Дрейка. Авторы других нашумевших альбомов – ScHoolboy Q, Микки Бланко и Канье Уэст.