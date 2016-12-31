Трек прямиком из ада

Что случится, если 100 новогодних песен включить одновременно? Ничего хорошего

В миксе Петтера Рудволла каждый определенно сможет найти свою любимую новогоднюю песню. Правда, расслышать ее среди остальных 99 композиций почти невозможно. Как оказалось, включенные одновременно веселые и трогательные песни Фрэнка Синатры, Мэрайи Кэри и The Wham! представляют собой жуткую композицию, прослушивание которой приравнивается к просмотру какого-нибудь научно-фантастического триллера.

Как объяснил автор микса Петтер Рудволл, таким способом он пытался покончить с надоевшими ему праздничными песнями, которые мы слышим из года в год.

Прослушать жуткий праздничный микс The Chaos Carol можно ниже.