Луи Гаррель: "Кинотеатр – это очень интимное переживание для каждого"

Интервью Buro 24/7

Уже на этой неделе состоится премьера нового фильма с Луи Гаррелем и Марион Котийяр в главных ролях – "Иллюзия любви". Журналист Buro 24/7 поговорил с французским актером о том, каково это – играть совершенно не похожего на тебя персонажа, его взаимоотношениях с режиссером и депрессии

Сегодня Луи Гаррель – один из самых востребованных французских актеров, а с недавних пор еще и режиссер. Фильм "Иллюзия любви" Николь Гарсия стал триумфатором предыдущего Каннского кинофестиваля, снискав положительные отзывы критиков. В нем Гаррель сыграл ветерана вьетнамской войны Андре, принимающего опиум и страдающего от сильнейшего депрессивного расстройства. В небольшом санатории на юге Франции он встречает Габриэль, душевнобольную, роль которой исполнила Марион Котийяр. "Меня больше всего интересуют люди – как мужчины, так и женщины, – которые находятся на краю пропасти, на границе между нормальным и ненормальным. Как канатоходцы. Я нахожу их поэтичными", – так описала эту историю режиссер ленты Николь Гарсия. В своем интервью для Buro 24/7 актер подробно рассказал о новой роли, взаимоотношении с партнерами на съемочной площадке и о том, какие изменения сейчас происходят во Франции.

Вам было легко понять своего персонажа из фильма «Иллюзия любви»?





Источник: https://www.buro247.ru/culture/cinema/lui-garrel-ya-nikogda-ne-ulybayus-v-tumblr-iz-meny.htmlВам было легко понять своего персонажа из фильма «Иллюзия любви»?

Я никогда в жизни не убивал людей, поэтому не сказал бы! (Смеется.) Я шучу, но действительно очень сложно понять персонажа, когда ты так далек от него. Он убивал и отдавал приказы убивать, поэтому он для меня – абсолютная загадка. Я задавался вопросом, смогу ли его сыграть, потому что даже не очень-то умею драться. Я вовсе не храбрец. Я пытался понять, через какую войну прошел сам. Это очень банально звучит, но актерам приходится искать эквивалент ощущений в собственном опыте. А Марион легко влилась в свою роль, так как она очень живая. Иногда бывают периоды, когда у нас нет ни желаний, ни амбиций, но ее героиня живет каждой секундой. Ей нужен кто-то, кто может ее наполнить. Ей нужна физическая жизнь.

А я совсем не похож на своего героя. Мне знакомо чувство депрессии, но мой герой переживает нечто другое. Из-за приема опиума он не страдает, а только лишь ощущает усталость. Четыре года назад меня мучила страшная зубная боль, и я принял столько кодеина, что вообще перестал чувствовать зуб, чем был очень доволен. Вот мне кажется, что иногда мой герой ощущает себя именно так.

Вам пришлось думать о том, как Габриэль видит вашего героя, когда вы вживались в роль?

Да, и поначалу в этом была сложность. Мы видим его с ее точки зрения, и в ее глазах он идеальный мужчина. Она его абсолютно боготворит, поэтому я старался играть Андре так нейтрально, как только мог. Он холст, на котором она рисует очень многое, поэтому нужно быть нейтральным, чтобы отражать ее проекцию.

Это похоже на описание профессии актера в принципе...

Именно так. Но, знаете, на меня часто нападают, что я никогда не улыбаюсь на фотографиях, потому что я стараюсь быть отражением публики. В результате в Tumblr люди стали публиковать мемы с моей фотографией и подписью «Я очень счастлив!» –такие шутки. Один раз я был на фотосессии, и фотограф внезапно попросил: «Луи, улыбнись для меня!» Я улыбнулся, он сделал фото на полароид, посмотрел на него, а потом говорит: «Нет, знаешь, тебе лучше не улыбаться...» (Смеется.) Меня это немножко травмировало. Из-за того, что у меня длинный нос, мое лицо мне кажется кривоватым, когда я улыбаюсь, поэтому я стараюсь улыбаться посдержаннее. На красной дорожке стараюсь выжать маленькую улыбочку, хоть ее и почти не видно, а вот улыбки среднего размера среди моих фотографий не найти.

Расскажите о работе с режиссером Николь Гарсия. Вам пришлось худеть для роли?

У Николь очень жесткий характер. Она знает лучше всех остальных, чего она хочет. А иногда – не знает вовсе. Алекса она не так долго утверждала на роль, а мне пришлось по-настоящему непросто! Она сразу сказала: «Луи, ты слишком толстый!» (Смеется.)

Я сказал: «Ну, Николь, что есть, то есть». Но она продолжала кричать: «Толстый! Толстый! Толстый!» Я сказал: «Ну... Я могу поменяться...» Она сказала: «Ну иди и меняйся тогда!» Когда я вернулся две недели спустя, она сообщила мне, что я «все равно толстоват». В результате я потратил столько усилий, чтобы почти весь фильм провести, лежа в больничной постели. Но фильм получился очень красивый.

Читать дальше...