Про стартапы

Актер Зак Брафф и сценарист "Клиники" Марк Тарсес готовят новый проект - сериал про стартаперов для АВС

Новый комедийный проект так и будет называться "Стартап". Планируется, что Брафф займется продюсированием, режиссированием, а также исполнит главную роль. Сценарий был написан сценаристом знаменитого сериала "Клиника" Марком Тарсесом. "Стартап" расскажет о пытливом журналисте, который решает бросить стабильную, но скучную работу для того, чтобы заняться своим бизнесом.

"Клиника"- американский комедийно-драматический телевизионный сериал, посвященный работе и жизни молодых врачей. Считается одним из самых успешных проектов ABC, имеет множество телевизионных наград.