Очень стильный сериал о 70-х

Совсем скоро на Showtime выйдет новый сериал, спродюсированный Джимом Керри, – о стендап-комиках 70-х годов

Сериал "Винил" поднял интерес к эпохе 70-х годов, но нужную аудиторию для продолжения ему собрать не удалось, несмотря на деятельное участие Мартина Скорсезе и Мика Джаггера. Попытать счастья решил Джим Керри, который спродюсировал новый сериал для канала Showtime, рассказывающий об эпохе сексуальной революции. Только в центре сюжета теперь не музыканты, а стендап-комики, которые мечтают прославиться.

I'm Dying Up Here рассказывает о небольшом клубе, где по вечерам выступают соперничающие между собой комики. Роковую хозяйку заведения сыграла оскароносная актриса Мелисса Лео. Премьера сериала назначена на 4 июня.