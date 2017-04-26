Уилл Смит, Паоло Соррентино и Джессика Честейн вошли в жюри 70-го Каннского кинофестиваля

Председатель жюри Каннского кинофестиваля стал известен еще в январе – организаторы выбрали Педро Альмодовара. Остальной состав жюри объявили только сейчас. К испанскому режиссеру также присоединятся Джессика Честейн, Уилл Смит, Паоло Соррентино, режиссер "Олдбоя" Пак Чхан-Ук и китайская суперзвезда Фань Бинбин. В число судей также вошли любимый композитор Ксавье Долана Габриэль Яред, режиссер нашумевшего "Тони Эрдмана" Марен Аде и французская сценаристка Аньес Жауи, чья дебютная работа "На чужой вкус" не получила ни одной отрицательной рецензии на Rotten Tomatoes.

Вместе они будут оценивать в общей сложности 49 фильмов, включая 18 работ основного конкурса: "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Роковое искушение" Софии Коппола, "Двойной любовник" Франсуа Озона и "Окча" с Тильдой Суинтон.