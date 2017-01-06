В новой комедии

Американские комики Уилл Феррелл и Джон Си Райли решились превратить Шерлока Холмса и доктора Ватсона в комических персонажей

Когда речь заходит о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне в последнюю очередь на ум приходят Уилл Феррелл и Джон Си Райли. Тем не менее, в августе прошлого года комики получили добро от киностудии Sony на съемки новой экранизации о Шерлоке Холмсе. Съемки фильма уже в течение месяца проходят в Лондоне. Гениального сыщика играет Уилл Феррелл, роль доктора Ватсона досталась Джону Си Райли. Напомним, что комики работают вместе не впервые: дуэт Феррелла и Райли сформировался после фильмов "Сводные братья" и "Рики Бобби: Король дороги".

За сценарий к комедии отвечал Этан Коэн ("Бивис и Батт-Хэд", "Солдаты неудачи", "Люди в черном 3").

Премьера фильма назначена на 2018 год.