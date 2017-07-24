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Warner Bros. анонсировала сиквел "Чудо-женщины"
Разумеется, с Галь Гадот в главной роли
"Чудо-женщина" официально получит продолжение. Об этом кинокомпания Warner Bros. объявила на своей презентации в рамках фестиваля Comic-Con.
Детали сиквела кинокомпания сообщать не стала, но уточнила, что работа над фильмом уже началась. О сиквеле Warner Bros. задумывались давно, когда еще создавалась первая часть, но окончательно решение было принято после успеха "Чудо-женщины" в мировом прокате. Лента заняла первое место по стартовым сборам среди картин, снятых когда-либо режиссером-женщиной. Общий сбор картины составил $700 миллионов.
Режиссером сиквела останется Пэтти Дженкинс, которая намерена перенести действие фильма в США: "Думаю, это правильное решение. Чудо-женщина должна быть в Америке. Сейчас для этого самое время".
Ранее появлялась информация о том, что действие в "Чудо-женщине-2" развернется на пике "холодной войны", а стороной-антагонистом окажется СССР.
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