Миллиардер с большим сердцем

Уоррен Баффет - величайший инвестор всех времен и народов. В конце января на HBO выходит документальный фильм о миллиардере и крупнейшем благотворителе. Смотрим трейлер

На сегодняшний день состояние Уоррена Баффета оценивается почти в 70 миллиардов долларов. Своих денег он не жалеет на ивестиции и благотворительность. В документальном фильме HBO под названием Becoming Warren Buffett про бизнес будет сказано не много, больше - о том, как живет самый известный в мире инвестор и миллиардер. В трейлере Уоррен Баффет сам ездит за рулем собственной машины, заезжает за завтраком в "Макдональдс" и рассуждает о рынке, любви к цифрам, восхищается женой и говорит о благотворительности. Кроме этого, в документальной картине будут использованы домашний семейные видео, фотографии, интервью с друзьями и коллегами.