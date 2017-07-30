Вуди Харрельсон в роли Линдона Джонсона

Фильм "ЛБД" расскажет историю Линдона Б. Джонсона, 36-го президента США. В центре внимания картины – его президенство после трагичного убийства Джона Ф. Кеннеди в ноябре 1963 года. Тогда Линдону пришлось работать по двум фронтам политического спектра. Именно он принял исторический билль Кеннеди о гражданских правах 1964 года. Благодаря ему была ликвидирована расовая сегрегация на юге Америки.

Режиссер картины – Роб Райнер ("Волк с Уолл-стрит"), исполнительный продюсер – Мэттью Джордж. Отдельной похвалы заслуживает Вуди Харрельсон в главной роли. Также в фильме снимаются Дженнифер Джейсон Ли, Си Томас Хауэлл и Джеффри Донован.

Бюджет картины составил $37 000 000. Премьера запланирована на 3 ноября.