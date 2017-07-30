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Вуди Харрельсон в роли Линдона Джонсона
Один из самых сложных и противоречивых президентов США
Фильм "ЛБД" расскажет историю Линдона Б. Джонсона, 36-го президента США. В центре внимания картины – его президенство после трагичного убийства Джона Ф. Кеннеди в ноябре 1963 года. Тогда Линдону пришлось работать по двум фронтам политического спектра. Именно он принял исторический билль Кеннеди о гражданских правах 1964 года. Благодаря ему была ликвидирована расовая сегрегация на юге Америки.
Режиссер картины – Роб Райнер ("Волк с Уолл-стрит"), исполнительный продюсер – Мэттью Джордж. Отдельной похвалы заслуживает Вуди Харрельсон в главной роли. Также в фильме снимаются Дженнифер Джейсон Ли, Си Томас Хауэлл и Джеффри Донован.
Бюджет картины составил $37 000 000. Премьера запланирована на 3 ноября.
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