Еще один спин-офф к "Звездным войнам"

Как сообщает The Hollywood Reporter, Вуди Харрельсон может присоединиться к съемкам в фильме о Хане Соло

Впервые о спин-оффе к "Звездным войнам", который бы подробнее рассказал о судьбе Хана Соло, заговорили еще в 2014 году. Почти три года спустя о фильме до сих пор мало что известно. У проекта даже нет финального названия, сейчас он существует как "Безымянный проект о Хане Соло". Объявлены лишь новые режиссеры картины (Фил Лорд и Кристофер Миллер, которые сняли "Мачо и Ботана", "Лего. Фильм" и "Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек") и исполнитель роли молодого Хана Соло. Его сыграет Олден Эйренрайк, которого продюсеры выбрали среди 2500 кандидатов.

Также известно, что в фильме сыграют Эмилия Кларк и Дональд Гловер, известный как Childish Gambino. По информации The Hollywood Reporter, им может составить компанию Вуди Харрельсон. На данный момент актер ведет переговоры с создателями фильма.

В любом случае, в успехе картины сомневаться не приходится. Первый спин-офф к космической саге "Изгой-один. Звездные войны: Истории" уже собрал в прокате $789 миллионов.

Ожидаемая премьера фильма назначена на 25 мая следующего года.