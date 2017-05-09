Возвращение классики: Новый трейлер "Бегущего по лезвию 2049"

Осенью на большие экраны выйдет продолжение классики кино –фильма Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" 1981 года, снятого по мотивам романа Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?"

Снял "Бегущего по лезвию 2049" Дени Вильнев ("Прибытие"), Ридли Скотт занял продюсерское кресло. Раскрывать подробности сюжета фантастического фильма создатели не торопятся. Главная роль в картине досталась Райану Гослингу. Актер исполняет роль Кея, полицейского из Лос-Анджелеса и нового охотника за репликантами. Кей неожиданно узнает некую старую тайну, которая в будущем угрожает миру, и отправляется на поиски детектива Рика Декарда, роль которого исполняет Харрисон Форд.

В новом трейлере впервые появляется персонаж Джареда Лето. Он, по всей видимости, исполняет роль владельца корпорации "Тайрелл" и лично присутствует при рождении нового репликанта.

"Бегущий по лезвию 2049" – одно из самых значимых возвращений в кино в 2017 году. По нескольким причинам: оригинальная картина –классика фантастики с непередаваемой атмосферой, удивительными персонажами, философией и родоначальник киберпанка в кино.

Премьера "Бегущего по лезвию 2049" назначена на 6 октября.