Ватиканские истории в новом сериале Паоло Соррентино "Новый Папа"

Канал HBO объявил о начале работы над продолжением сериала Паоло Соррентино "Молодой Папа". Однако называться он будет по-новому – "Новый Папа".

О том, что у сериала "Молодой Папа" будет продолжение продюсеры объявили еще осенью прошлого года. Над сценарием по-прежнему работал сам Соррентино совместно с Умберто Контарелло. Подробности появились только вчера. Как сообщает руководство HBO, сериал получит другое название – "Новый Папа", который не является сюжетным продолжением "Молодого Папы". Именно поэтому неясно, вернется ли на экраны Джуд Лоу. Действие "Нового Папы" будет так же разворачиваться в мире "современного папства". Паоло Соррентино наотрез отказывается посвящать журналистов в детали. Последние, в свою очередь, уже вовсю строят догадки и предполагают, что режиссер будет делать из истории понтифика антологию, вроде "Настоящего детектива" или "Фарго". Съемки "Нового Папы" начнутся только в следующем году, так как Соррентино в данный момент занят работой над фильмом Loro про бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.



