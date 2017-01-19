48h Film Race

В Казахстане стартовал второй киноконкурс 48 Hour Film Race, участники которого должны снять короткометражный фильм всего за двое суток

Участие в конкурсе могут принять абсолютно все желающие – вне зависимости от возраста, пола и наличия профессионального образования. Но для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке до 16 февраля – чтобы организаторы конкурса могли посчитать примерное количество участников. 18 февраля в 12:00 конкурсантам отправят по электронной почте тему и инструкции. Обязательное условие – включить в ленту специальные заставки конкурса.

Готовый фильм необходимо отправить на указанный адрес до 12 часов дня 20 февраля. Объявление победителей пройдет во время премьеры всех фильмов-участников 27 и 28 февраля в Алматы. Показ состоится и в Астане – 2 марта. Следите за подробностями конкурса в Фейсбуке.