Короткометражная лента "Мотылек"

2 марта в кинотеатре "Арман" пройдет долгожданная казахстанская премьера короткометражного фильма Азиза Жамбакиева "Мотылек"

"Мотылек" – дебютная работа Азиза Жамбакиева в качестве режиссера. Мировая премьера фильма состоялась 12 октября на международном кинофестивале в Пусане, Южная Корея. Также картина участвовала в конкурсах международных кинофестивалей в Непале и Колумбии, прошли специальные показы в Москве, Париже, Лондоне, Барселоне и Тегеране.

"Мотылек" расскажет историю о девушке по имени Жанель, чья жизнь лишена цели. Избегая столкновений с реальным миром, Жанель все чаще обращается к своим снам. Только ее сны заставляют чувствовать себя живой, освобождают и дают представление о счастье. Но в какой-то момент граница между реальностью и миром сновидений стирается. Главные роли в фильме исполнили Нелли Цай, Айгерим Мустафа, Арафат Хишанло, Куат Абешев и Анастасия Гончарова.

"Это фильм об эмоциональной памяти, о том, что является следствием наших бессознательных процессов. И если бы сейчас была возможность снять другое кино, начать совершенно с другого материала, то я бы снял именно этот фильм, потому что в нем нет ничего, чтобы противоречило моему внутреннему миру, моему сегодняшнему ощущению кинематографа" - кратко описал сам режиссер свою новую работу.

Предыдщие работы Азиза Жамбакиева в качестве оператора - фильм "Риэлтор", "Черная курица", "Синдром Петрушки" и "Метаморфозис". В 2013 году Жамбакиев выиграл "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за операторскую работу в фильме "Уроки гармонии" Эмира Байгазина.

Премьера фильма состоится 2 марта в 19:30 в кинотеатре "Арман" в Алматы.