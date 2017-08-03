Первый трейлер нового фильма Анджелины Джоли

В 2000 году писательница Лун Ун опубликовала автобиографическую книгу "Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи". В детстве она попала в лагерь для подготовки будущих солдат, а ее братьев и сестер увезли в трудовые лагеря.

За экранизацию личной истории о геноциде во время режима "красных кхмеров" взялась Анджелина Джоли. Съемки начались два года назад, и впервые фильм показали в феврале этого года в Сиемреале, Камбоджа. Главные роли исполняют: Сарум Среймок, Пхунг Компхек, Свенг Сочеата и Тарот Сам. На Netflix фильм станет доступен к просмотру 15 сентября.

В Камбодже в 2004 году за гуманитарную работу Джоли наградили званием почетного гражданина страны, а потом актриса получила официальное подданство от короля. В ее честь даже назван храм.