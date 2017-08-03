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Уэс Андерсон снимет документальный фильм о создателе "Бегущего по лезвию"
О сценаристе Хэмптоне Фанчере
Новая работа американского режиссера – документальный проект о сценаристе, продюсере и режиссере Хэмптоне Фанчере. Лента будет называться Escapes и расскажет о жизни фактического создателя фильма "Бегущий по лезвию".
Известно, что когда Фанчеру было 15 лет, он сбежал из родительского дома, чтобы стать танцором фламенко в Испании. Затем будущий сценарист работал актером на телевизионных проектах – именно он убедил Филиппа Дика снять киноадаптацию романа "Мечтают ли андроиды об электроовцах". Также в свое время он был женат на актрисе Сью Лайон, исполнительнице роли Лолиты в фильме 1962 года.
Фанчер также принял участие в работе над картиной "Бегущий по лезвию 2049".
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