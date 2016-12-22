"Остров собак"

Уэс Андерсон объявил о съемках своего нового проекта – анимационного фильма "Остров собак"

Новая работа режиссера-визионера создана по мотивам японской народной сказки. Одну из главных ролей исполнит актер Эдвард Нортон. Как и у предыдущей анимационной ленты Андерсона "Бесподобный мистер Фокс", у "Острова собак" звездный актерский состав. В работе над фильмом примут участие Тильда Суинтон, Йоко Оно, Билл Мюррей, Брайан Крэнстон, Грета Гервиг и Скарлетт Йоханссон.

Мультфильм "Остров собак" будет снят в благотворительных целях. Все средства, полученные от дистрибуции, перейдут в Фонд кино Мартина Скорсезе, который занимается реставрацией старых фильмов.