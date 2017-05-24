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У Universal будет своя киновселенная с монстрами
"Добро пожаловать в новый мир богов и монстров"
Киностудия Universal официально презентовала собственную киновселенную под нзванием Dark Universe. Подобно аналогичному миру студии Marvel, сюжеты фильмов будут переплетаться, а герои переходить из одного фильма в другой. "Фильмы вселенной Dark Universe связаны между собой мистической организацией Prodigium. Ее главной миссией под руководством доктора Генри Джекилла становится отслеживание, исследование и уничтожение зла, принимающего формы монстров по всему миру", - сказано в официальном пресс-релизе.
Участниками Dark Universe стали Рассел Кроу (Доктор Джекилл), Хавьер Бардем (монстр Франкенштейн), Том Круз (Ник Мортон), Джонни Депп (Человек-невидимка) и София Бутелла (Мумия). Первый фильм новой киновселенной "Мумия" с Софией Бутеллой и Томом Крузом выйдет в прокат уже в июне. Следующей картиной станет "Невеста Франкенштейна", выход которой запланирован на 14 февраля 2019 года.
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