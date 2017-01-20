Премьера – 2 марта

В Сети появился новый трейлер фильма "Логан"

По заявлениям киностудии 20th Century Fox, "Логан" станет последним фильмом о Росомахе. Исполнителем главной роли по-прежнему остается Хью Джекман, который играет супергероя Marvel уже 16 лет. "Логан" станет седьмым по счету фильмом, в котором появится Росомаха. По сюжету супергерой потеряет свою способность к быстрой регенерации и сразится со старым врагом. Также в фильме появится новый супергерой с такой же силой, что и у Росомахи.

Первое появление супергероя Marvel на большом экране произошло в 2000 году с премьерой фильма "Люди Икс". С тех пор по мотивам популярных комиксов вышла кинотрилогия, спин-оффы и приквелы, а также перезапуск 2013 года, где также сыграл Хью Джекман. Сага о "Людях Икс" занимает седьмое место в списке самых прибыльных киносерий в истории с общими сборами более $4 миллиардов.

Премьера "Логана" состоится 2 марта.