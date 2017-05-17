Роберт Паттинсон в криминальной драме "Хорошее время"

Криминальная драма снята братьями Сафди, известными своими независимыми картинами "Сходи за розмарином" и "Бог знает что". Фильм расскажет историю двух братьев, мелких преступников. После неудачного ограбления банка один из них попадает в тюрьму. Константин, роль которого исполняет Роберт Паттинсон, прилагает все усилия, чтобы освободить любимого брата и уйти от полицейского преследования.

"Это очень жестокое подобие Куинса в Нью-Йорке. Психически больной, сумасшедший фильм об ограблении банка", – отозвался о ленте Роберт.

"Хорошее время" поборется за "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля в основной программе наряду с работами Андрея Звягинцева, Франсуа Озона, Софии Копполы и других.

Мировая премьера состоится 11 августа 2017 года, дата выхода в казахстанский прокат неизвестна.