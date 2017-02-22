С Мэтью Гудом в главной роли

В результате утечки в Сети появился трейлер сериала Алана Тейлора "Пикник на обочине", снятый по мотивам одноименной научно-фантастической повести братьев Стругацких о сталкерах

В 2015 году канал WGN America заказал телевизионную экранизацию повести Аркадия и Бориса Стругацких "Пикник на обочине". Ответственным за режиссуру выступил Алан Тейлор ("Безумцы", "Игра престолов"), а главную роль - сталкера, добывающего ценные артефакты в зараженной зоне - исполнил Мэтью Гуд ("Хорошая жена", "Аббатство Даунтон"). После съемок пилотной сериии "Пикника на обочине" канал WGN America отказался от дальнейшей работы над шоу.

На днях в Сеть попал трейлер "Пикника на обочине". Учитывая, что в ролике появляется логотип канала AMC ("Ходячие мертвецы"), СМИ предполагают, что сериал нашел пристанище у этой компании. Дата премьеры пока остается неизвестной.

"Пикник на обочине" - одна из самых известных работ братьев Стругацких, написанная в 1972 году. В 1979 году Андрей Тарковский по мотивам "Пикника на обочине" снял фильм "Сталкер".