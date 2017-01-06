Премьера - в феврале

Paramount Pictures опубликовала новый трейлер фильма ужасов "Звонки"

"Звонки"- ремейк знаменитого хоррора "Звонок", основанного на романе японского писателя Кодзи Судзуки. Действие нового фильма происходит спустя 13 лет после событий фильма "Звонок-2". Главный герой фильма - молодой человек. Он увлечен исследованием мрачной субкультуры, связанной с загадочной видеокассетой, на 7 день после просмотра которой гибнут все, кто ее посмотрел. Однако, жертвой в "Звонках" становится не он, а его подруга, решившая спасти его, взяв весь удар на себя.

Режиссером "Звонков" выступил испанец Ф. Хавьер Гутьеррес, а главные роли в фильме исполнили Матильда Анна Ингрид Лутс ("Пересекая черту"), Джонни Галэки ("Теория большого взрыва") и Винсент Д'Онофрио ("Цельнометаллическая оболочка"). Премьера "Звонков" состоится уже в следующем месяце.