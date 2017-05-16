Трейлер нового фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь"

Режиссер Андрей Звягинцев ("Елена", "Левиафан") и продюсер Александр Роднянский выпустили официальный трейлер нового фильма "Нелюбовь". Картина вошла в основную конкурсную программу 70-го Каннского кинофестиваля, который стартует уже завтра.

"Нелюбовь" – история супружеской пары, которая переживает тяжелый развод. За всеми ссорами и отношениями на стороне наблюдает их сын, 12-летний Алеша. В разгар одной из таких ссор, мальчик уходит из дома и не возвращается. Родителям, несмотря на всю нелюбовь и неприязнь друг к другу, ничего не остается, кроме как отправиться вместе на поиски сына. Главные роли в новом фильме Звягинцева исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин.

Премьера фильма "Нелюбовь" состоится 18 мая на Каннском кинофестивале. Интересно, что в прокат лента выйдет сразу после окончания фестиваля – 1 июня.