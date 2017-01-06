В криминальной драме

По информации The Hollywood Reporter, Том Харди и Ченнинг Татум могут появиться на одном экране в фильме "Тройная граница"

Как сообщает The Hollywood Reporter, Том Харди и Ченнинг Татум ведут переговоры о совместных съемках в новой криминальной драме Paramount Pictures. Проект получил название "Три границы". Действие фильма разворачивается в зоне пересечения границ Парагвая, Аргентины и Бразилии. Регион известен как одно из крупнейших убежищ для организованной преступности в мире.

В 2000-х проект запустила Кэтрин Бигелоу, обладательница "Оскара" за фильм "Повелитель бури". И хотя Бигелоу близко подошла к осуществлению проекта, киностудия Paramount решилась экранизировать его только недавно. Год назад ходили слухи об участии в съемках Джонни Деппа. Сейчас же Paramount ведет переговоры с Томом Харди и Ченнингом Татумом.

Режиссером "Тройной границы" выступит Джей Си Чендор, номинант на "Оскар" за сценарий к фильму "Предел риска".