Каннский фестиваль: Тильда Суинтон и Джейк Джилленхол в фильме "Окча"

В основной программе Каннского фестиваля, который начался накануне, заявлена необычная картина южнокорейского режиссера Пон Чжун Чо. Сегодня в Сети появился трейлер фильма.

Пон Чжун Чо известен своими работами "Сквозь снег" и "Мать". Фильм "Окча" знакомит зрителей с девочкой Миджа. Она на протяжении десяти лет заботилась о своем друге – огромном животном по имени Окча. Все меняется с появлением Люси Мирандо, роль которой исполняет Тильда Суинтон. Ее конгломерат похищает Окчу и с помощью необычного животного планирует сделать революцию в мясной промышленности – начать производство "суперсвиней". Миджа, рискуя всем, сломя голову мчится на выручку своему большому другу и, не зная того, попадает в мир капиталистов, демонстрантов и потребителей, сражающихся за судьбу Окчи. В главных ролях: Тильда Суинтон, Пол Дано, Ан Со-хён и Ствен Ён ("Ходячие мертвецы"). Также в фильме играют Джейк Джилленхол и Джанкарло Эспозито. На международном Каннском фестивале фильм соревнуется с "Хорошим временем" братьев Сафди, "Нелюбовью" Андрея Звягинцева и другими.

"Окча" появится в прокате 28 июня.