Полный трейлер

На канале BBC опубликован полноценный трейлер исторического мини-сериала "Табу" с Томом Харди в главной роли

В новой исторической постановке британского телеканала Харди играет авантюриста и охотника за драгоценными камнями Джеймса Дилейни. Дилейни возвращается в Великобританию с мешком алмазов, добытых в Африке. Вернувшись в Лондон, герой Харди узнает о смерти отца. Теперь его цель – отомстить за его гибель и основать собственную корабельную компанию.

Продюсированием сериала занималась компания самого Тома Харди Hardy Son & Baker и Ридли Скотта Scott Free. Сценарий написал Стивен Найт, работавший над картиной "Союзники", вышедшей в этом году. Премьера "Табу" из восьми серий состоится 7 января 2017 года на канале ВВС One в Великобритании.