Поиск
Стивен Содерберг снял полнометражный фильм на iPhone
Скоро дорогие камеры уже будут не нужны
Режиссер "Одиннадцати друзей Оушена" и "Эрин Брокович" снимает свой новый фильм на iPhone. Уже известно, что в картине примут участие актрисы Клэр Фой и Джуно Темпл. Рабочее название ленты – Unsane. Дата премьеры пока неизвестна. Новости о личном проекте Содерберга появились всего за несколько недель до релиза его последнего фильма "Счастливчик Логан".
Содерберг планирует заняться распространением ленты самостоятельно через свою компанию Fingerprint Releasing. Но по слухам ему требуется международный дистрибьютор. На данный момент никаких деталей касательно сюжета или завязки не имеется.
Если у Содерберга все пойдет по плану, то Unsane станет еще одним полнометражным фильмом, снятым полностью на iPhone. Первой стала работа Шона Бейкера "Мандарин" – в 2015 году Бейкер снял весь фильм с помощью одного iPhone 5S.
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Четыре красивые девушки вслепую тестируют ароматы Giorgio Armani, чтобы найти свой
Инес де ля Фрессанж: "Не пытайтесь выглядеть молодо – только старые женщины помешаны на этом"
Культура как оружие против терроризма и страха
Первая круизная коллекция Alima
"Очень странные дела-2", "Тор: Рагнарек" и новый Спилберг: Главное c Comic-Con 2017
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий