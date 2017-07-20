Стивен Содерберг снял полнометражный фильм на iPhone

Режиссер "Одиннадцати друзей Оушена" и "Эрин Брокович" снимает свой новый фильм на iPhone. Уже известно, что в картине примут участие актрисы Клэр Фой и Джуно Темпл. Рабочее название ленты – Unsane. Дата премьеры пока неизвестна. Новости о личном проекте Содерберга появились всего за несколько недель до релиза его последнего фильма "Счастливчик Логан".

Содерберг планирует заняться распространением ленты самостоятельно через свою компанию Fingerprint Releasing. Но по слухам ему требуется международный дистрибьютор. На данный момент никаких деталей касательно сюжета или завязки не имеется.

Если у Содерберга все пойдет по плану, то Unsane станет еще одним полнометражным фильмом, снятым полностью на iPhone. Первой стала работа Шона Бейкера "Мандарин" – в 2015 году Бейкер снял весь фильм с помощью одного iPhone 5S.