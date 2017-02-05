Никола Тесла пользуется огромной популярностью в Голливуде. Сейчас готовится к выходу лента "Война токов" с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли о противостоянии Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза в борьбе за использование постоянного и переменного тока. Свою роль в этом конфликте сыграл и Никола Тесла. А теперь продюсеры планируют посвятить ученому отдельный фильм. Лента будет посвящена отношениям Николы Тесла и писателя Сэмюела Клеменса, известного под псевдонимом Марк Твен. Тесла и Клеменс были очень дружны, и в свое время ученый даже пригласил писателя поучаствовать в одном из своих экспериментов с механическим осциллятором. Съемки начнутся уже в этом году.
О дружбе Николы Тесла и Марка Твена снимут художественный фильм
Tesla & Twain
CBS Films планирует снять фильм о дружбе великого ученого Николы Тесла и писателя Марка Твена
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- Buro247.kz
- Опубликовано
- 05.02.2017 12:34:14
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