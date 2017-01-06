"Культ Чаки"

Готовится к премьере седьмой фильм франшизы о кукле Чаки

В следующем году оригинальной картине о кукле Чаки "Детская игра" исполнится 30 лет. С момента премьеры первого фильма о детской игрушке, в которую вселился серийный убийца Чарльз Ли Рэй по прозвищу Чаки, вышло еще пять картин франшизы. В 2013 году серия получила перезапуск. На экраны вышла более мрачная версия оригинальной картины "Проклятие Чаки".

Премьера седьмого фильма серии "Культ Чаки" запланирована на эту осень. Режиссером и сценаристом новой части стал создатель всех фильмов серии Дон Манчини. По традиции Чаки озвучил Брэд Дурифф – именно его голосом кукла говорит и в предыдущих шести фильмах серии.