Скоро в кино: Лучшие трейлеры прошедшей недели

"Машина войны"

Сатирическая лента основана на реальной истории генерала американской армии Стэнли Маккристале. Его аналог в фильме – Глен МакМахон (Брэд Питт). Он врывается в маргинальный армейский мир с огромным желанием выиграть войну. В отличие от стандартных военных фильмов про Афганистан и Ирак, в "Машине войны" нет драмы, создатели фильма не пытаются оправдать кровопролитие или поднять дух американского народа. "Мы не можем убивать и помогать им одновременно, это просто невозможно", – фраза из трейлера идеально отражает настроение всей картины. "Машина войны" появится на Netflix уже 26 мая.

"Тачки-3"

После выхода тизеров мультфильма "Тачки-3" казалось, что новая часть будет более серьезной и хмурой. В трейлере все в точности до наоборот. Знакомые лица, яркие цвета и шутки в стиле Disney. Известный нам Молния Маккуин сброшен со своего трона новым поколением высокотехнологичных "тачек". Получается интересный контраст старой аналоговой и новой цифровой школ. История в духе "Рокки" – поднимись с самого дна и покажи всем, на что способен. "Тачки-3" выйдут на экраны 16 июня 2017 года.

"Бегущий по лезвию 2049"

Фанаты ждали сиквел 35 лет. Продолжение неонуарной научной фантастики радует новыми лицами: Райан Гослинг, Джаред Лето, Ана де Армас, Дэйв Батиста и Дэвис Маккензи. Но свет софитов заслуженно падает на Харрисона Форда, который возвращается в культовой роли Декарда. Возможно, мы наконец узнаем – репликант ли он на самом деле. За продолжение взялся Дени Вильнев ("Прибытие", "Пленницы", "Пожары"). Лента появится в прокате 6 октября 2017 года.

"Чудо-женщина"

"Чудо-женщина" повествует о жизни амазонки Дианы до начала основных событий киновселенной DC. Действие фильма разворачивается во время Первой мировой войны. Роль супергероини исполняет Галь Гадот, а вместо привычных нам супергероев компанию ей составит американский летчик Стив Тревор, роль которого исполняет Крис Пайн, известный главной ролью в серии фильмов "Звездный путь". Лента появится на экранах 1 июня 2017 года.

"Терминатор 2: Судный день 3D"

Арнольд Шварценеггер сказал "I'll be back" – и не соврал. Джеймс Камерон совместно с StudioCanal и DMG Entertainment возвращают по-настоящему легендарный фильм в кинотеатры. Возможно, это не лучший фильм для экранизации в формате 3D, но услышать знаменитую крылатую фразу "Аста ла виста, бейби" с большого экрана стоит того. Дата релиза пока неизвестна, но ожидать фильм стоит в этом году.

"Оно"

Фильм ужасов "Оно" основан на одноименном романе Стивена Кинга. Неизвестное существо врывается в жизнь семерых детей и питается их страхами, ненавистью и разочарованиями. Режиссером картины выступил Андрес Мускетти ("Мама"). Фильм появится в прокате 8 сентября 2017 года.