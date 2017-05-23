Скончался Роджер Мур

В возрасте 89 лет скончался один из исполнителей роли агента Джеймса Бонда британский актер Роджер Мур.

О смерти Мура СМИ сообщили родственики актера. Сообщение от детей появилось в официальном аккаунте Роджера Мура: "С тяжелым сердцем мы вынуждены поделиться страшной новостью: наш отец, сэр Роджер Мур, умер сегодня. Мы опустошены". В обращении так же сказано, что актер ушел из жизни в Швейцарии, "после короткой, но храброй борьбы с раком".

Роджер Мур сыграл агента 007 больше, чем любой другой актер. На его счету семь фильмов о Бонде: "Живи и дай умереть" (1973),"Человек с золотым пистолетом" (1974),"Шпион, который меня любил" (1977),"Лунный гонщик" (1979),"Только для твоих глаз" (1981),"Осьминожка" (1983) и "Вид на убийство" (1985).