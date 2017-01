Экранизация мемуаров

Сильвестр Сталлоне возглавит съемки драмы для студии FOX Tough Аs They Come, которая основана на мемуарах ветерана афганской войны

Фильм будет основан на воспоминаниях американского сержанта Трэвиса Миллса, воевавшего в Афганистане. Летом 2012 года в результате тяжелого ранения Миллс потерял обе руки и ноги. Сержант стал одним из пяти ветеранов войны, переживших полную ампутацию конечностей.

Книга Tough Аs They Come вышла в 2015 году и вскоре стала бестселлером по версии The New York Times. Одной из линий сюжета стали тяжелые отношения Трэвиса Миллса с отцом жены. В новой ленте роль сержанта исполнит Адам Драйвер, а тестя - сам Сильвестр Сталлоне.