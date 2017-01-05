Фильм будет основан на воспоминаниях американского сержанта Трэвиса Миллса, воевавшего в Афганистане. Летом 2012 года в результате тяжелого ранения Миллс потерял обе руки и ноги. Сержант стал одним из пяти ветеранов войны, переживших полную ампутацию конечностей.
Книга Tough Аs They Come вышла в 2015 году и вскоре стала бестселлером по версии The New York Times. Одной из линий сюжета стали тяжелые отношения Трэвиса Миллса с отцом жены. В новой ленте роль сержанта исполнит Адам Драйвер, а тестя - сам Сильвестр Сталлоне.