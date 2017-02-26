Премьера - 7 апреля

Netflix анонсировал выход второй части первого сезона сериала "Отжиг"

Сериал-мюзикл "Отжиг" База Лурмана о становлении хип-хопа, диско и фанка в 70-х годах прошлого столетия вернется с новыми сериями уже 7 апреля этого года. Первая часть сериала вышла на Netflix в августе 2016 года. Но яркому, практически историческому, танцевально-музыкальному сериалу "Отжиг" на фоне другого сериала Netflix "Очень странные дела" не удалось сыскать среди зрителей огромной популярности. Не помогло ему даже имя БазаЛурмана, проекты которого обычно становятся суперпопулярными.

Тем не менее, Netflix 7 апреля выпустит вторую часть "Отжига". По традиции, все серии станут доступны для просмотра в стриминговом сервисе Netflix в день премьеры. Логично, что история новых эпизодов начнется там же, где закончился сюжет предыдущих. Напомним, "Отжиг" - своеобразное музыкальное путешествие в Нью-Йорк 70-х, в период, когда зарождались брейк-данс, хип-хоп, фанк и диско. А сделали их популярными юные ребята из Бронкса.

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