Фильм "Ангелы Чарли" возвращается

Прекрасная и опасная троица, ангелы Чарли, вернутся на экраны в 2019 году, сообщает кинокомпания Sony.

Фильм о спецагентах "Ангелы Чарли" снят по мотивам одноименного сериала, который с успехом шел с 1976 по 1981 год. Полнометражный фильм с Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор, Льюси Лью и Биллом Мюрреем вышел на экраны в 2000 году. Успех был потрясающий – в мировом прокате картина заработала $260 миллионов при бюджете $93 миллиона. Продолжение "Ангелы Чарли: Только вперед" пришлось уже на 2003 год. В 2011 году компания Sony пыталась вернуть историю к сериальному формату, но из-за низкой популярности после выхода четырех пилотных версий "Ангелов Чарли" закрыли.

На днях Sony объявили о возвращении фильма на большие экраны в 2019 году. В режиссерское кресло сядет Элизабет Бэнкс ("Голодные игры"). Сценарий начинал Эван Спилиотопулос ("Красавица и чудовище"), а закончат работу над ним сценаристы сериала Narcos – Карло Бернард и Даг Миро. Подробностей о сюжете и кастинге пока не сообщается.