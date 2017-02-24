Under An Arctic Sky

Фотограф National Geographic Крис Беркард отправился с пятью единомышленниками покорять воды Исландии на серфах - и снял об этом фильм

Under An Arctic Sea - сорокаминутный документальный фильм, снятый в Исландии компанией серфингистов. Под предводительством Криса Беркарда группа отправилась покорять воды северной части Атлантического океана. Во время их путешествия случился самый сильный за последние 25 лет шторм в Исландии, что превратило их поездку в захватывающий квест за выживание.

Серфингистам удалось заснять самые яркие моменты - путешествие на ледоколе, штормы и главную цель экспедиции - ночное катание на серфе под северным сиянием. Несмотря на тот факт, что Беркарду и команде удалось отснять весь необходимый материал, им по-прежнему необходимы деньги на пост-продакшн и дистрибуцию. Ребята разместили трейлер фильма на Kiсkstarter и открыли сбор денег. Пока они собрали 46 тысяч долларов из необходимых 150 000. Помочь команде можно сделав свой маленький безвозмездный взнос - от 10$ долларов.