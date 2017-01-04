Сервис по отслеживанию авторских прав и пиратской деятельности TorrentFreak назвал самые популярные фильмы и сериалы по нелегальному скачиванию в прошлом году. Из полнометражных картин чаще всего пользователи разных торрент-сайтов скачивали "Дэдпул". Первенство среди сериалов заняла "Игра престолов".
Стоит заметить, согласно этой статистике, кассовые сборы фильмов часто не соответсвуют их популярности на торрент-сервисах. Так, анимационный фильм "В поисках Дори" собрал в кинотеатрах больше $1 миллиарда, при этом в списке TorrentFreak занимает только девятое место.
Полностью списки TorrentFreak выглядят так:
Самые популярные пиратские фильмы 2016 года:
1. "Дэдпул"
2. "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
3. "Капитан Америка: Противостояние"
4. "Звездные войны: Пробуждение силы"
5. "Люди Икс: Апокалипсис"
6. "Варкрафт"
7. "День независимости: Возрождение"
8. "Отряд самоубийц"
9. "В поисках Дори"
10. "Выживший"
Самые популярные пиратские сериалы 2016 года:
1. "Игра престолов"
2. "Ходячие мертвецы"
3. "Мир Дикого запада"
4. "Флэш"
5. "Стрела"
6. "Теория большого взрыва"
7. "Викинги"
8. "Люцифер"
9. "Форс-мажоры"
10. "Гранд тур"