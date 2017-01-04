"Дэдпул" и "Игра престолов"

Согласно информации TorrentFreak, “Дэдпул” стал самым скачиваемым фильмом с пиратских торрентов в прошлом году

Сервис по отслеживанию авторских прав и пиратской деятельности TorrentFreak назвал самые популярные фильмы и сериалы по нелегальному скачиванию в прошлом году. Из полнометражных картин чаще всего пользователи разных торрент-сайтов скачивали "Дэдпул". Первенство среди сериалов заняла "Игра престолов".

Стоит заметить, согласно этой статистике, кассовые сборы фильмов часто не соответсвуют их популярности на торрент-сервисах. Так, анимационный фильм "В поисках Дори" собрал в кинотеатрах больше $1 миллиарда, при этом в списке TorrentFreak занимает только девятое место.

Полностью списки TorrentFreak выглядят так:

Самые популярные пиратские фильмы 2016 года:

1. "Дэдпул"

2. "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"

3. "Капитан Америка: Противостояние"

4. "Звездные войны: Пробуждение силы"

5. "Люди Икс: Апокалипсис"

6. "Варкрафт"

7. "День независимости: Возрождение"

8. "Отряд самоубийц"

9. "В поисках Дори"

10. "Выживший"

Самые популярные пиратские сериалы 2016 года:

1. "Игра престолов"

2. "Ходячие мертвецы"

3. "Мир Дикого запада"

4. "Флэш"

5. "Стрела"

6. "Теория большого взрыва"

7. "Викинги"

8. "Люцифер"

9. "Форс-мажоры"

10. "Гранд тур"