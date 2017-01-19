Премьера - 31 марта

"Открытие" - новый полнометражный фильм Netflix, рассказывающий о том, что жизнь после смерти существует

Премьера фантастической драмы "Открытие" с Руни Марой, Джейсоном Сигелом и Робертом Рэдфордом состоится на фестивале независимого кино "Сандэнс", который стартует сегодня. "Открытие" - история о женщине и мужчине, влюбленных друг в друга. Их роман разворачивается в далеком будущем, когда ученые установили и доказали существование жизни после смерти. Открытие ученых приводит к неожиданным последствиям: мир охватывает эпидемия самоубийств. На платформе Netflix картина будет доступна для просмотра 31 марта.

"Открытие" не единственный фантастический фильм, который в этом году выпустит Netflix. Уже 27 января на Netflix состоится премьера фильма iBoy о подростке, обладающем суперспособностью управлять гаджетами.