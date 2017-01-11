Дебют в кино режиссера Бенедикта Эндрюса

История отношений зрелого мужчины и юной девушки

В основу фильма легла провокационная пьеса "Черный дрозд" Дэвида Хэрроуэра, получившая в 2007 году театральную премию Лоуренса Оливье в номинации "Лучшая новая драма". Премьера "Уны" состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. Однако, пока неизвестно, когда картина выйдет (и выйдет ли вообще) на большие экраны.

В центре сюжета фильма история встречи Уны (Руни Мара) и Рэя (Бен Мендельсон). Пятнадцать лет назад, когда Уна была еще несовершеннолетней, между ними случился бурный роман, за который Рэй угодил в тюрьму. Во второй раз Уна появляется в его жизни, чтобы найти важные для себя ответы, которые позволят ей, наконец, забыть прошлое и начать новую жизнь.

"Уна"- дебют в кино театрального режиссера Бенедикта Эндрюса. Именно он ставил в театре спектакль "Трамвай желание" с Джиллиан Андерсон и Беном Фостером, а также "Служанку" с Кейт Бланшетт и Изабель Юппер.