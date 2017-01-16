Телевизионный фильм HBO

"Мастер лжи" - новый проект HBO с Робертом Де Ниро и Мишель Пфайффер о крупнейшей в истории финансовой пирамиде и ее создателе — аферисте Берни Мэдоффе

Берни Мэдоффа называют "мошенником века". Берни - основатель биржи NASDAQ и компании Madoff Investment Securities. В 2008 году Мэдофф был обвинен в создании крупнейшей в истории финансовой пирамиды, которая за 20 лет своего существования собрала более $65 млрд. Мэдофф был арестован по обвинению в мошенничестве и признал себя виновным в марте 2009 года. В настоящее время 73-летний аферист отбывает 150-летний срок в тюрьме Северной Каролины.

Телевизионный фильм "Мастер лжи" канала HBO о Бернарде Мэдоффе снят по книге "Истина и ее последствия: жизнь в семье Мэдоффа", написанной журналисткой Лори Санделл в соавторстве с сыном Б.Мэдоффа Эндрю. Величайшего афериста в фильме сыграл Роберт Де Ниро, а его супругу - Мишель Пфайффер. В тизере фильма нет ни одного диалога, но выглядит проект все равно заманчиво. Премьера "Мастера лжи" состоится на HBO в мае.