"Касл-Рок"

У "Очень странных дел" в скором времени, кажется, появится серьезный конкурент. На экраны планируется выход сериала-антологии "Касл-Рок" по произведениям Стивена Кинга

Знатоки творчества Стивена Кинга, что Касл-Рок – название вымышленного города из произведений писателя. Впервые населенный пункт был упомянут в 1979 году в романе "Мертвая зона". С тех пор Касл-Рок становился местом действия целого ряда книг. Есть даже такое понятие "касл-роковский цикл книг Стивена Кинга".

На днях компания Джей Джей Абрамса Bad Robot Production опубликовала в своем твиттер-аккаунте тизер загадочного проекта "Касл-Рок", который выйдет на канале Hulu. Разработка сериала ведется в условиях строжайшей секретности. Не исключено, по крайней мере об этом можно судить по ролику, зрители увидят сериал-анталогию. В тизере упоминаются названия произведений Кинга, а также персонажи и места из мира Касл-Рока – тюрьма Шоушенк, Оно, Энни Уилкс, "Жребий", "Нужные вещи".

Сериал выйдет на видеосервисе Hulu, дата премьеры пока неизвестна. Как сообщает The Hollywood Reporter, запланированы несколько сезонов, в каждом из которых будут разные персонажи.

Напомним, "Касл-Рок" – не первый совместный проект Джей Джей Абрамса и Стивена Кинга. В прошлом году режиссер и писатель представили сериал "11.22.63" с Джеймсом Франко в главной роли, снятый по мотивам одноименного бестселлера писателя.