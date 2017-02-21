В нем сыграют Сергей Полунин и Чулпан Хаматова

Как сообщает The Hollywood Reporter, лауреат "Оскара" Рэйф Файнс вновь займет режиссерское кресло ради байопика о Рудольфе Нурееве

По задумке Рэйфа Файнса его фильм станет историей о непреклонном духе, преодолении идеологии, русской культуре и балетных традициях, которыми богата жизнь Рудольфа Нуреева. Актер впервые объявил о работе над "Белым вороном" в апреле прошлого года, первые подробности стали известны только сейчас. Рудольф Нуреев известен как один из величайших танцоров балета и первый артист-"невозвращенец" в истории СССР. Бежав из Советского Союза в 1961 году, Нуреев смог вернуться на родину только во времена перестройки, в 1987-м. Танцор получил визу всего на 72 часа, чтобы проститься с умирающей матерью.

Легенду балета Рудольфа Нуреева сыграет танцор Татарского театра опера и балета имени Мусы Джалиля Олег Ивенко. В стенах этого же театра ежегодно проводится Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева с его личного согласия. Компанию Ивенко составят Адель Экзаркопулос ("Жизнь Адель"), Сергей Полунин и Чулпан Хаматова. За сценарий отвечает Дэвид Хэр ("Часы", "Чтец", "Отрицание"), который адаптирует для "Белого ворона" книгу британской журналистки и бывшей балерины Джули Каваны "Жизнь Рудольфа Нуреева", тепло принятую критиками. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге и Париже этим летом. Дата премьеры пока не сообщается.

Рэйф Файнс дебютировал в кресле режиссера семь лет назад. В 2010 году актер снял военную драму о римском полководце "Кориолан", где сыграл вместе с Джерардом Батлером и Ванессой Редгрейв.

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