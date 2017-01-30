Экранизация романа Дафны дю Морье

В этом году выходит новая экранизация романа Дафны Дю Морье "Моя кузина Рэйчел". В главных ролях - Рэйчел Вайс и Сэм Клафлин

Англия, начало 19 века, полуостров Корнуолл. Главный герой фильма - сирота Филипп Эшли, воспитанный приемным отцом. Когда Филиппу исполняется 34 года, его опекун отправляется на лечение в Италию, где знакомится со своей своей вдовствующей кузиной Рэйчел. Вскоре берет ее в жены, а после свадьбы скоропостижно умирает от болезни. Разумеется, все подозрения обрушиваются на молодую вдову. Разобраться в загадочной смерти кузена Филипп Эшли решает самостоятельно, но неожиданно влюбляется в Рэйчел.

Роман Дафны Дю Морье впервые экранизировали в 1952 году. Тогда картина получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший дебют". Вторая экранизация романа "Моя кузина Рэйчел" с Рэйчел Вайс и Сэмом Клафлином выходит в британском прокате в июне, в американском - в июле.