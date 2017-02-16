10-минутный

Как заявляет Vanity Fair, ромком “Реальная любовь” неожиданно получит продолжение. Правда, не такое, какого все ждали

В оригинальной картине 2003 года сыграли Хью Грант, Кира Найтли, Колин Ферт, Лиам Нисон, Эндрю Линкольн и Билл Найи. Каждый из них примет участие в съемках сиквела популярной праздничной комедии. Вот только в качестве продолжения выпустят не полнометражный фильм, а 10-минутный ролик на BBC 1. Премьера состоится 24 марта. Сиквел приурочат ко Дню красного носа в Великобритании. Его с 1988 года раз в два года устраивает благотворительная организация "Разрядка смехом". Вместе с BBC и Sainsbury's организация снимает пародии на популярные программы и устраивает комедийные постановки, от трансляции которых собирает от 30 до 60 миллионов фунтов в помощь голодающим в Эфиопии.

Основатель организации – Ричард Кертис, сценарист "Реальной любви", а также фильмов о Бриджит Джонс, "Ноттинг Хилл", "Четыре свадьбы и одни похороны", сериалов "Мистер Бин" и "Доктор Кто". Романтическая комедия "Реальная любовь" стала его режиссерским дебютом. Картина с десятью параллельно развивающимися историями вышла на экраны в 2003 году. Ее действие происходит в конце того же года, накануне Рождества. Фильм тут же стал хитом, а мировые сборы в 6 раз превысили бюджет в $40 миллионов. Кертис также напишет сценарий и срежиссирует продолжение "Реальной любви".

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