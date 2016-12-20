Продюсер – Ридли Скотт

В Сети появился долгожданный трейлер "Бегущего по лезвию 2049"

Действие сиквела культового фильма Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" происходит 30 лет спустя после событий оригинальной картины. Главная роль в "Бегущем по лезвию 2049" досталась Райану Гослингу. В фильме актер исполнит роль Кея, полицейского из Лос-Анджелеса и нового охотника за репликантами, то есть "бегущего по лезвию". Неожиданно Кей узнает о старой тайне, которая угрожает порядку нового мира. В поисках решения проблемы Кей отправляется на поиски детектива Рика Декарда, которого вновь исполняет Харрисон Форд. Также известно, что к компании Форда и Гослинга в фильме присоединится Джаред Лето.

Режиссером картины выступил Дени Вильнев ("Прибытие"). Ридли Скотт на этот раз занял кресло продюсера.

Премьера "Бегущего по лезвию 2049" состоится 6 октября 2017 года.